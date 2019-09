Drei Deutsche in österreichischen Alpen gestorben

In den österreichischen Alpen sind drei Deutsche bei Kletter- und Wandertouren ums Leben gekommen. Die Polizei teilte mit, dass ein 50-Jähriger aus der Nähe von Stuttgart beim Wandern in den Lechtaler Alpen gestolpert und 250 Meter in die Tiefe gestürzt sei. Ein Mann aus Pforzheim sei im Tiroler Nassereith ums Leben gekommen. Er stürzte rücklings in ein Seil und blieb kopfüber hängen. Warum ist unklar. Der dritte Mann - aus der Nähe von Dortmund - sei nach einem Sturz in eine Eisspalte in den Ötztaler Alpen gestorben.