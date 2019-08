In Tirol sind in den vergangenen Tagen drei deutsche Bergwanderer verunglückt. Zwei 72-Jährige und ein 51-Jähriger kamen ums Leben. In der Schweiz starb außerdem eine 28-Jährige.

Nach Angaben der österreichischen Polizei stürzte am Montag ein 72-jähriger Mann im Zillertal 150 Meter in die Tiefe, nachdem er auf einem steilen Weg den Halt verloren hatte. Entgegenkommende Bergsteiger beobachteten den Absturz des 72-Jährigen und verständigten die Rettungskräfte. Der Notarzt des Rettungshubschraubers konnte jedoch nur noch den Tod des Mannes feststellen. 51-Jähriger am Watzmann verunglückt In der Nähe von Lengenfeld in den Stubaier Alpen wurde ebenfalls am Montag die Leiche eines 51-Jährigen entdeckt, der am Wochenende verunglückt war. Er war mit zwei Begleitern auf dem Rückweg von der Watzmann-Südspitze, als er abrutsche und 150 Meter in die Tiefe fiel. Ein Hubschrauber der Bergwacht brachte den Mann zu einem Zwischenlandeplatz, wo er kurz darauf an seinen Verletzungen starb. Zwei weitere Unglücke am Sonntag Am späten Sonntagnachmittag starb bei einer Wanderung im Brixental ein anderer 72-jähriger Deutscher. Die Todesursache ist allerdings noch unklar, der Mann könnte gesundheitliche Probleme gehabt haben. Ebenfalls am Sonntag starb eine deutsche Bergsteigerin in der Schweiz. Die 28-Jährige stürzte über eine Felswand rund 100 Meter tief. Das Unglück habe sich beim Aufstieg zum Piz Roseg im Kanton Graubünden auf einer Höhe von knapp 4.000 Metern ereignet, teilte die Polizei mit.

