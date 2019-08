Drei Aktivisten in Hongkong festgenommen

In Hongkong hat die Polizei den Bürgerrechtler Joshua Wong festgenommen. Er ist einer der Anführer der Protest-Bewegung. Seine Partei sagt, er sei am Morgen Ortszeit mit einem Zivil-Auto zu einer Polizeiwache gebracht worden. Neben Wong wurden zwei weitere prominente Aktivisten festgenommen. Der Vorwurf lautet unter anderem Teilnahme an Krawallen und Angriff auf einen Polizisten. Die Polizei hatte vorher eine Großdemonstration am Samstag verboten. Sie begründet das mit der Gefahr von Gewalt. Demonstrationsverbote hat es während der Proteste immer wieder gegeben. Viele Protestler gingen dennoch auf die Straße. Berichten zufolge wurden nun erstmals ein Marsch und eine Versammlung gemeinsam untersagt.