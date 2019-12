Politiker fordern Asylzentren an den EU-Außengrenzen

40 Abgeordnete aus europäischen Ländern fordern Asylzentren an den Außengrenzen der EU. Die "Welt am Sonntag" zitiert ein Schreiben der Politiker an EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen.

Demnach sollen Asylsuchende in den Zentren direkt ein Verfahren bekommen und im negativen Fall von dort wieder zurückgeschickt werden. Anerkannte Flüchtlinge sollen auf die EU-Staaten verteilt werden. Laut Bericht haben unter anderem CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak und der baden-württembergische CDU-Bundestagsabgeordnete Armin Schuster den Brief unterschrieben.