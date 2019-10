per Mail teilen

Immer mehr Menschen kommen über die östliche Ägäis nach Europa. Die Lage auf den griechischen Inseln dort ist jedoch bereits dramatisch. Nach einem Abstecher in der Türkei besucht Innenminister Seehofer nun Athen, um Lösungen zu finden.

Bei dem Treffen von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) mit dem Bürgerschutz- sowie dem Migrationsminister Griechenlands soll es um die steigenden Flüchtlingsankünfte in der Ägäis und die schlechte Situation in den Flüchtlingslagern auf den Inseln gehen - zum Beispiel auf der Insel Lesbos.

Ende September erst waren zwei Menschen in dem überfüllten Lager Moria auf Lesbos bei einem Brand ums Leben gekommen.

Frankreichs Innenminister sagt ab

Auch EU-Migrationskommissar Dimitris Avramopoulos nimmt an den Gesprächen teil. Der französische Innenminister Christophe Castaner hat die Teilnahme kurzfristig wegen der tödlichen Attacke auf Polizisten in Paris abgesagt, wie das griechische Ministerium bestätigte.

Das Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos: Erst vor einigen Tagen sind hier zwei Menschen bei einem Brand ums Leben gekommen. dpa Bildfunk picture alliance/Angelos Tzortzinis/dpa

Flüchtlingszahlen steigen stark

Zuvor hatte sich Seehofer in Ankara mit den zuständigen türkischen Ministern getroffen. Der Grund: Die Flüchtlingszahlen in der östlichen Ägäis sind in den vergangenen Monaten stark angestiegen. Im laufenden Jahr setzten bisher fast 36.000 Menschen illegal von der Türkei zu den griechischen Inseln über - mehr als im gesamten vergangenen Jahr (rund 32.500). Die Auffanglager auf Lesbos, Samos und anderen östlichen Inseln sind heillos überfüllt, die Zustände unmenschlich, wie Hilfsorganisationen melden.

Griechenland braucht Hilfe für tausende Kinder

Griechenland hofft unter anderem auf deutsche Hilfe hinsichtlich der rund 4.000 unbegleiteten Kinder, die sich im Land aufhalten. Ein Bündnis aus Hilfsorganisationen wie Pro Asyl, Terre des Hommes, dem Deutschen Kinderhilfswerk und anderen hatte am Donnerstag bereits von der Bundesregierung gefordert, bei der Aufnahme von Flüchtlingskindern zu helfen. "Bevor es Winter wird, muss gehandelt werden", hieß es in dem Schreiben.