per Mail teilen

In Dortmund haben Unbekannte in der Nacht zwei Brandsätze auf eine Moschee geworfen. Die Polizei sagt, dass niemand verletzt wurde. Die Täter seien geflüchtet. Der Staatsschutz ermittle in verschiedene Richtungen - unter anderem auch, ob der syrische Grenzkonflikt mit der Türkei das Motiv gewesen sein könnte.