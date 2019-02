Doping-Skandal im Wintersport zieht weitere Kreise

per Mail teilen

Der Doping-Skandal rund um die Nordischen Ski-Weltmeisterschaften in Seefeld könnte sich nach Ansicht der Ermittler ausdehnen. Auf einer Pressekonferenz sagte ein Sprecher des österreichischen Bundeskriminalamts, dass sicher auch noch andere Sportarten betroffen seien. Die Ermittlungen hätten ergeben, dass das jetzt ausgehobene Netzwerk seit mindestens fünf Jahren weltweit agiere. Bei einer Razzia bei der Nordischen Ski-WM in Seefeld wurden sieben Verdächtige festgenommen, darunter fünf Sportler. Zudem wurden in Erfurt ein deutscher Sportmediziner und ein mutmaßlicher Komplize festgenommen. Deutsche Sportler sind nicht betroffen.