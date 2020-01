Libyen: General Haftar scheint zu Waffenstillstand bereit

Der einflussreiche libysche General Chalifar Haftar ist offenbar zu einem Waffenstillstand bereit. Das hat Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) nach einem Treffen in der libyschen Hafenstadt Bengasi gesagt. Obwohl der General die Waffenstillstandsvereinbarung Anfang der Woche in Moskau nicht unterschrieben habe, sei er bereit, sich daran zu halten. Maas nannte das außerordentlich wichtig. Falls es tatsächlich zu einem Waffenstillstand in dem Bürgerkriegsland kommt, wäre das ein großer Erfolg für Deutschland als Vermittler in dem Konflikt. Am Wochenende soll in Deutschland ein Libyen-Gipfel stattfinden, zu dem die Hauptakteure des Konflikts eingeladen sind.