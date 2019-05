Bundeskanzlerin Merkel hat sich in die Debatte um Äußerungen von CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer über "Meinungsmache" im Internet eingeschaltet. In der CDU setze sich jeder für Meinungsfreiheit ein, sagte sie in Brüssel.

"Jeder, den ich kenne in der CDU, oder jede, setzt sich für Meinungsfreiheit als ein Grundprinzip ein", sagte Angela Merkel (CDU) nach dem EU-Gipfel in Brüssel. Berichte, wonach Annegret Kramp-Karrenbauer von einer Regulierung des Internets gesprochen habe, bezeichnete Merkel als Unsinn. "Und ich habe mich in meinen vielen Jahren politischer Tätigkeit mit Unsinn auch nicht intensiv befasst. Deshalb möchte ich das nicht weiter kommentieren", so Merkel.

Diskussion belastet die CDU

Etliche Politiker - vor allem aus der Opposition, aber auch aus den Reihen der Unionsparteien - haben die Äußerungen Kramp-Karrenbauers kritisiert. CDU-Vize Armin Laschet sagte: "Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten", hieß es in einem Beitrag des nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten auf Twitter.

„Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten.“ MP @Armin Laschet zitiert am Rande von @DW_GMF Art. 5 GG. „70 Jahre alt und doch wie für YouTube formuliert. Das Grundgesetz schützt unsere Meinungsfreiheit - in allen Medien.“ https://t.co/f15CKaS5sO Staatskanzlei NRW, Twitter, 28.5.2019, 12:04 Uhr

Digital-Staatsministerin Dorothee Bär (CSU) sagte der Neuen Osnabrücker Zeitung: "YouTube-Videos stellen keine Bedrohung dar, wenn dann Fake News oder gezielte Manipulation aus dem Ausland".

dpa Bildfunk Picture Alliance

Kramp-Karrenbauer versuchte zurückzurudern

In Interviews wollte sich Kramp-Karrenbauer, die die Diskussion losgetreten hatte, nicht äußern. In einer Erklärung ließ sie am Dienstag stattdessen verlauten: "Meinungsfreiheit und Meinungsvielfalt werden wir alle in der CDU immer verteidigen." Sie fügte hinzu: "Gerade in kontroversen Zeiten, etwa im Wahlkampf, tragen wir alle dafür eine Verantwortung, wie wir miteinander diskutieren und wie sich politische Meinung bildet."