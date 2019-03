per Mail teilen

Widerspruchslösung oder Organspendeausweis? Wie die Organspende in Deutschland künftig geregelt werden soll, wird kontrovers diskutiert. Wir stellen die zwei Grundpositionen vor.

Sollte jeder Organspender sein, der keinen Widerspruch einlegt – oder nur diejenigen, die einen entsprechenden Ausweis haben?

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und SPD-Fraktionsvize Karl Lauterbach haben sich offenbar auf einen Gesetzentwurf geeinigt. Das berichtet der "Spiegel". Der Entwurf beinhalte die Widerspruchslösung.

Am Montag soll der Gesetzentwurf der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Der Kern: Jeder soll künftig als Organspender gelten. Wer das nicht will, der muss ausdrücklich widersprechen. Spahn, Lauterbach und Unterstützer aus fast allen Fraktionen schlagen dazu ein Online-Register vor, in dem das "Nein" hinterlegt wird. Wer es sich später anders überlegt, der kann den Eintrag auch wieder löschen.

"Das muss jeder selbst entscheiden"

Eine Gruppe um die Grünen-Chefin Annalena Baerbock und den CSU-Abgeordneten Stephan Pilsinger schlagen genau das Gegenteil vor. Sie halten nichts davon, jeden Bürger automatisch zum potentiellen Organspender zu machen. "Das muss jeder selbst entscheiden", lautet ihr Grundsatz.

Entscheidend ist für sie, dass auch jeder gefragt wird. Da alle Bürgerinnen und Bürger einen Ausweis brauchen und dafür zum Passamt müssen, ist dies der richtige Ort für die Abfrage nach der Organspende, so die Gruppe: Dort könne neben den Ausweis-Formalitäten dann auch das "Ja" oder "Nein" zur Organspende registriert werden.

Eine spannende Debatte

Während Spahn und Lauterbach ihren Gesetzentwurf also offenbar fertig haben, wird am Gegenvorschlag noch gefeilt.

Es geht um Lebenschancen für Schwerkranke, aber es geht auch um den Tod. Die Entscheidung über die Organspende ist eine sehr persönliche. Deshalb sollen die Abgeordneten auch frei über ihre Position entscheiden.

Die Debatte im Bundestag dürfte spannend werden. Eine Mehrheit ist derzeit jedenfalls noch nicht zu erkennen. Einig sind sich die Abgeordneten nur im Ziel: Es muss etwas passieren, damit die Zahl der Organspender wieder steigt.