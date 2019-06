Der Staatsrechtler Professor Friedhelm Hufen von der Universität Mainz sieht keine Möglichkeit, dass die CDU den Landesverbänden eine Zusammenarbeit mit der AfD verbieten könne.

In der Fernsehsendung "Anne Will" im Ersten hatte CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer gestern gesagt, dass sie ein Kooperationsverbot mit der AfD in ihrer Partei durchsetzen wolle. Staatsrechtler Prof. Hufen hält das für kaum durchsetzbar. Im SWR sagte er: "Die Orts- und Landesverbände sind weitgehend autonom. Sie können Koalitionsvereinbarungen mit jeder Partei schließen", und seien weder an die Bundes-CDU noch an die Parteivorsitzende gebunden. Das ginge nur in Extremfällen bei parteischädigendem Verhalten, so Hufen.

Welche Möglichkeiten Hufen sieht, falls nur eine Zusammenarbeit mit der AfD bleiben sollte, hören Sie im Audio.

Hufen hält es in dem SWR-Interview auch für "schwierig", dass ein solches Kooperations- oder Koalitionsverbot mit der AfD in die Bundessatzung der CDU aufgenommen werden könnte.

"Die Dinge sind sehr im Fluss"

Der Staatsrechtler hält es offenbar für nicht ganz ausgeschlossen, dass es einmal zu einem Zusammenarbeit mit der AfD kommen könnte. So habe es im Jahr 2008 "eine große Aufregung gegeben", als die damalige hessische SPD-Spitzenkandidatin für den Posten der Ministerpräsidentin, Andrea Ypsilanti, eine Regierungsbildung mit der Linken anstrebte. Das war jedoch nach großer innerparteilicher Diskussion nicht zustande gekommen. Davon, so Staatsrechtler Hufen, "redet heute keiner mehr." Als in Österreich die ÖVP mit der damaligen "Haider-Partei FPÖ" koalierte, habe es auf europäischer Ebene sogar Sanktionen gegeben. Auch darüber spreche heute keiner mehr. An derartigen Konstellationen merke man, dass "die Dinge sehr im Fluss" seien, so Hofer.