Wie funktioniert das Misstrauensvotum?

Bei dem jetzt angestrebten Misstrauensvotum handelt es sich um ein parteiinternes der konservativen Tories. Um es in die Wege zu leiten, mussten 15 Prozent der Tory-Abgeordneten einen Brief an den zuständigen Ausschuss schicken. Das ist nun offenbar passiert.

Im nächsten Schritt stimmen alle Tory-Abgeordneten ab. Für einen Erfolg reicht die einfache Mehrheit, also 158 der 315 Abgeordneten. Sollte May das Vertrauen ihrer Abgeordneten verlieren, ist sie nicht mehr Parteichefin der Tories und kann damit auch nicht mehr Premierministerin bleiben. Ein Nachfolger würde in einem parteiinternen Verfahren bestimmt. Neuwahlen sind in diesem Fall nicht notwendig.