Nach Angaben des russischen Außenministers Sergej Lawrow sind die Gespräche über einen dauerhaften Waffenstillstand in Libyen vorerst gescheitert. Auch Deutschland engagiert sich für Frieden in dem Bürgerkriegsland.

Die Gespräche in Moskau seien ohne Ergebnis zu Ende gegangen, sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow am Dienstag. Russland und die Türkei würden ihre Bemühungen dennoch fortsetzen wollen.

Am Montag hatten die Gespräche zusammen mit russischen und türkischen Diplomaten begonnen. Am Dienstag reiste der einflussreiche General Chalifa Haftar ab, ohne die Vereinbarung über einen dauerhaften Waffenstillstand zu unterschreiben. Haftar kontrolliert mit eigenen Truppen und verbündeten Milizen etwa 80 Prozent des Landes.

Dauer 2:12 min Libyen-Gespräche in Moskau gescheitert Über die gescheiterten Libyenverhandlungen berichtet Moskau-Korrespondentin Martha Wilcuynski.

Brüchige Waffenruhe in Libyen

Nach russischen Angaben hatte der Chef der international anerkannten libyschen Regierung, Fajis al-Sarradsch, die Waffenstillstandsvereinbarung unterschrieben. Eine vorläufige Waffenruhe war bereits am Sonntag in Kraft getreten, wurde aber immer wieder gebrochen. Es gab Berichte über Verstöße von beiden Seiten.

Direkte Gespräche zwischen Haftar und Sarradsch soll es in Moskau nicht gegeben haben. Russische und türkische Diplomaten hätten vermittelt, sagte ein Vertreter der libyschen Regierung im libyschen Fernsehen.

Friedenskonferenz in Berlin?

Die Gespräche in Moskau sollten auch den Weg für eine mögliche Friedenskonferenz in Berlin ebnen. Deutschland engagiert sich seit Längerem für eine politische Lösung in Libyen. Nachdem die Vermittlungen in Moskau nun gescheitert sind, stellt die Türkei die Berliner Libyenkonferenz allerdings in Frage.

"Wenn Haftar so weitermacht, dann hat der Berliner Gipfel keinen Sinn", sagte der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu am Dienstag. Einen konkreten Termin für die Konferenz in Berlin gibt es bislang nicht. Regierungssprecher Steffen Seibert sagte, dass sie auf jeden Fall im Januar in Berlin stattfinden soll. Die Vorbereitungen dafür liefen bereits.

Türkische Soldaten in Libyen

In Libyen ist seit Kurzem die Türkei - trotz internationaler Kritik - mit eigenen Truppen aktiv. Sie kämpfen dort gegen Haftar und seine Einheiten. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan begründete den Einsatz seiner Armee damit, dass Haftar sonst ganz Libyen erobert hätte.