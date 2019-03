Fünf Milliarden Euro - mit dieser Summe will der Bund die Länder bei der Digitalisierung ihrer Schulen unterstützen. Das ist zu wenig, findet Udo Beckmann, der Chef der Gewerkschaft VBE, Verband Bildung und Erziehung.

Denn: "Es kann nicht sein, dass wir jetzt einmal eine Investition von fünf Milliarden Euro haben, wo wir gleichzeitig wissen, dass wir im Grunde einen jährlichen Bedarf von 2,5 Milliarden haben werden, um die Schulen immer auf dem aktuellsten Stand bei Hard- und Software zu halten." Deshalb sei Nachhaltigkeit ein wesentlicher Aspekt.

"So wollen wir unsere Kinder nicht ins digitale Zeitalter entlassen"

Die Schulen im Südwesten seien unterschiedlich gut aufgestellt - eine flächendeckend gleiche Versorgung sei aber weder in Baden-Württemberg, noch in Rheinland-Pfalz gegeben. "Das ist nicht das, was wir uns darunter vorstellen, wie Kinder in das digitale Zeitalter entlassen werden", so Beckmann.

Alle Schulen bräuchten einen Breitbandzugang. Außerdem müsse es genügend Tablets geben. Beckmann fordert, nicht zum Motto "Bring Your Own Device" überzugehen, also dass Schülerinnen und Schüler ihre privaten Geräte mit in den Unterricht bringen sollen. "Hierdurch kann eine Diskriminierung unter den Schülerinnen und Schülern stattfinden."

Schule muss auch Medienkompetenz vermitteln

Für Beckmann besteht der Schulunterricht der Zukunft aber nicht nur aus dem Lernen am Tablet. Vielmehr sollten diese den Lehrern helfen, den Unterricht individueller zu gestalten. Es sei auch die Aufgabe der Schule, den Kindern und Jugendlichen Medienkompetenz zu vermitteln: "Das heißt zu lernen, dass man nicht alles glaubt, was einem im Netz an Informationen zugespielt wird, sondern das auch kritisch zu hinterfragen."