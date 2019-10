Digitalgipfel: Altmaier bricht sich das Nasenbein

per Mail teilen

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) geht es nach offiziellen Angaben "den Umständen entsprechend gut". Er war am Vormittag in Dortmund beim Digitalgipfel gestürzt, als er von der Bühne gehen wollte. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Dort wurde festgestellt, dass sich der Minister einen Nasenbeinbruch zugezogen hat. Nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios bleibt Altmaier vorerst zur Beobachtung im Krankenhaus und wird voraussichtlich nicht an der morgigen Kabinettssitzung teilnehmen.