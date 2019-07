Worum genau geht es in dem aktuellen Fall?

Wer als EU-Bürgerin oder -Bürger Facebook nutzt, schließt einen Vertrag mit der europäischen Tochter des US-Konzerns, mit der Facebook Ireland Ltd. Die persönlichen Daten der Nutzerinnen und Nutzer werden dann zunächst bei Facebook in Irland gespeichert. Von dort werden sie in die USA exportiert und auf US-Servern abgelegt.

Diesen Datentransfer will der österreichische Jurist Max Schrems verhindern. Er fürchtet, dass seine Daten in den USA nicht sicher sind. Die Enthüllungen des Whistleblowers Edward Snowden über den US-Geheimdienst NSA hätten gezeigt, dass in den Vereinigten Staaten ein weit niedrigeres Datenschutzniveau herrsche als in der Europäischen Union, sagt er.