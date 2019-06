per Mail teilen

Bei der Europawahl erreichte die SPD gerade mal noch 16 Prozent. Von einer Volkspartei kann man kaum noch sprechen. Haben sozialdemokratische Themen ausgedient? Hat die Partei überhaupt noch eine Zukunft?

Die SPD blickt auf eine lange Geschichte zurück: Die Partei gibt es schon seit 156 Jahren. Sie hat zahlreiche Höhepunkte und Erfolge vorzuweisen - doch die liegen fast alle in der Vergangenheit. Bei 16 von 20 Wahlen mussten die Sozialdemokraten in den vergangenen fünf Jahren Verluste einstecken. In fünf Bundesländern kommt sie nur noch auf etwa zehn Prozent.

Dauer 02:57 min Welche Zukunft hat die SPD? Soziale Themen sind immer noch aktuell. Sie werden aber nicht mehr nur mit der SPD verbunden. Die Sozialdemokraten müssten die Themen wieder besser für sich nutzen, empfehlen Politikwissenschaftler.

Auch wenn die SPD noch 400.000 Mitglieder hat und als Volkspartei gilt, eine Überlebensgarantie gibt es für sie nicht, sagt Bernhard Weßels vom Wissenschaftszentrum für Sozialforschung in Berlin. Er sieht das Problem der SPD darin, dass klassische sozialdemokratische Themen wie soziale Gerechtigkeit und Sicherheit sowie die Zukunft der Arbeit nicht mehr nur mit der SPD verbunden werden.

SPD fehlen "Visionen und Projekte"

Seit Jahren fehlten den Sozialdemokraten Visionen und großen Projekte, sagt der Parteienforscher. Außerdem gibt es sowas wie einen Teufelskreis: "Der Wähler will nicht mit den Verlierern sein, also wählt man nicht die SPD, wenn sie auf dem absteigenden Ast ist", erklärt Weßels.

Dass die SPD aber auch anders kann, zeigte der Hype um Spitzenkandidat Martin Schulz 2017. Da sei deutlich geworden, dass es noch Bindung an die Partei gebe, sagt Politikwissenschaftler Thorsten Faas von der Freien Universität Berlin. Soziale Themen seien immer noch aktuell, die SPD müsse sie nur für sich nutzen.

"Raus aus der GroKo!"

Der erste Schritt für die SPD müsse raus aus der Großen Koalition sein, empfiehlt Faas. Dann warten wahrscheinlich zehn Jahre harte Oppositionsarbeit auf die Sozialdemokraten. Seiner Meinung nach wird es die SPD weiter geben - aber in einer anderen Form als jetzt.