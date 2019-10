Trotz des Abschwungs in Deutschland ist die Zahl der Arbeitslosen in diesem Monat leicht gesunken - auf rund 2,2 Millionen. Das sind 30.000 Arbeitslose weniger als noch im September und fast genauso viele wie vor einem Jahr. Nach Angaben der Agentur für Arbeit ist die Quote um 0,1 Prozentpunkt auf 4,8 Prozent gesunken. Der bundesweite Trend spiegelt sich auch in den aktuellen Daten der Arbeitsagenturen für den Südwesten wider. In Baden-Württemberg ist die Zahl der arbeitslosen Frauen und Männer auf rund 198.000 zurückgegangen - in Rheinland-Pfalz auf 94.700.