An Weihnachten hält der Bundespräsident traditionell die Weihnachtsansprache. Welcher Aufwand dafür eigentlich betrieben wird, weiß Ex-Chef-Redenschreiber Thomas Kleine-Brockhoff.

Es ist Weihnachten und der Bundespräsident spricht zur Nation. Hinter ihm der Weihnachtsbaum, an dem die Kerzen brennen, und natürlich die Flagge mit dem Deutschland-Adler. Ein feierlicher Moment, findet Thomas Kleine-Brockhoff. Als Chef-Redenschreiber des ehemaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck hat er die Weihnachtsansprache jahrelang vorbereitet.

"Die Weihnachtsansprache ist wichtig, weil es eine der wesentlichen Momente ist, wo man viele Bundesbürger erreicht. Insofern hat diese Weihnachtsansprache so eine Art Lagerfeuer-Charakter." Thomas Kleine-Brockhoff

Millionen von Bürgern schauen zu, wenn der Bundespräsident an das vergangene Jahr erinnert, an die Themen, die verbinden und verbinden sollten. Die Weihnachtsansprache dauert nur ein paar Minuten, aber der Aufwand ist groß. Zum Beispiel deswegen, weil die Ansprache in einem Durchgang aufgenommen wird.

"Das bedeutet, wer sich einmal verhaspelt, wer einmal in die falsche Richtung kuckt, muss wieder von vorne anfangen. Das heißt, die wird vielfach aufgezeichnet und immer steht jemand dabei, der immer die Weihnachtskerzen ausmacht und dann wieder anmacht, wenn der neue Versuch mit dem Bundespräsidenten gestartet wird." Thomas Kleine-Brockhoff

Dauer 1:22 min Als einmal ein Fehler passierte: "Ich war schon aufgeregt" ARD-Hauptstadtkorrespondent Alex Krämer erinnert sich.

Die Vorbereitung für die Aufzeichnung beginnt schon Wochen vorher. Es gibt eine ganze Gruppe von Mitarbeitern, die Vorschläge und Entwürfe für die Reden des Bundespräsidenten erarbeiten, die über das ganze Jahr hinweg schon überlegen, welche Themen vorkommen sollten, vorkommen müssen. Die Rede selbst dann zu schreiben, so Thomas Kleine-Brockhoff, sei "total schwer".

"Die Weihnachtsansprache ist eine hohe Kunst, weil sie auch in ihrer Verdichtung eine Mischung aus politischen und emotionalisierenden Elementen haben muss, die dann in sehr wenigen Worten, die sehr gesetzt sind, rüberkommen muss." Thomas Kleine-Brockhoff

Klare Botschaften, die nicht banal sind. So formuliert, dass sie das Herz berühren und die Zeit überdauern. Auch der Bundespräsident selbst arbeitet bis zuletzt an der Ansprache, um sie zu seiner ganz eigenen zu machen.