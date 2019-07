SWR Aktuell Radio hat bei der neuesten Media-Analyse deutlich an Hörern gewonnen. In Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz schalten täglich 170.000 Menschen das Informationsprogramm ein - das ist ein Plus von 30 Prozent. In beiden Bundesländern sind die Radioprogramme des SWR am beliebtesten. Laut Mediaanalyse hören von Montag bis Freitag täglich mehr als sechs Millionen Menschen ein Radioprogramm des SWR. Bundesweit sind es mehr als sieben Millionen Hörerinnen und Hörer.