Immer mehr bekannte SPD-Politikerinnen und -Politiker melden sich gerade für den Parteivorsitz. Politikwissenschaftler Gero Neugebauer über das Pro und Contra der neuen Kandidaten.

Bundesfinanzminister Olaf Scholz will sich um den Parteivorsitz der SPD bewerben – damit ist er der bisher bekannteste Politiker, der sich um diesen Posten bewirbt. Der Berliner Politikwissenschaftler und Parteienforscher Gero Neugebauer hält Scholz allerdings für keinen guten Kandidaten. Im SWR erklärt er:

Parteienforscher: "Scholz ist keine gute Wahl" Der Parteienforscher Gero Neugebauer beurteilt die neuen Kandidaten für den Parteivorsitz der SPD.

"Wenn eine Partei mit einem Vorsitzenden in den Wahlkampf geht, der für ihre alten Fehler steht, ist das keine gute Wahl. Scholz ist ein harter Anhänger der Agenda 2010 gewesen, der die SPD viele Wähler gekostet hat." Gero Neugebauer, Politikwissenschaftler

Außerdem halte Scholz immer noch an der „Schwarzen 0“ fest – damit sei er keine erkennbare Alternative zu CDU-Positionen.

Neue Politikfelder durch Pistorius und Köpping?

Weitere Kandidaten für die Parteiführung der Sozialdemokraten sind der niedersächsische Innenminister Boris Pistorius und die sächsische Integrationsministerin Petra Köpping. Beide können laut Neugebauer typische CDU-Themen besetzen. Pistorius stehe für das Thema Sicherheit, Köpping für Integration. "Bei beiden Politikfeldern hat sich die SPD bisher nicht getraut, eine Alternative zur CDU zu sein. Das Kandidaten-Duo wäre also eher eine Mitte-Position, die neue Themen besetzt", so Gero Neugebauer. Das könnte umgekehrt aber die Frage aufwerfen, was mit den eigentlichen SPD-Schwerpunktthemen sei.

Mitte-Links-Paar Schwan und Stegner

Am Freitagnachmittag haben außerdem der stellvertretende Parteichef Ralf Stegner und Gesine Schwan, die Vorsitzende der SPD-Grundwertekommission, ihre Kandidatur offiziell verkündet. Nach Meinung des Politikwissenschaftlers Gero Neugebauer können beide ein breites Spektrum der Partei abbilden:

"Gesine Schwan wird von allen Flügen der SPD gehört. Sie kommt ursprünglich vom rechten Flügel, heute hat sie eine eher liberale Position. Außerdem genießt sie ein hohes Ansehen in den Medien." Gero Neugebauer, Politikwissenschaftler

Stegner wiederum sei ein ausgewiesener Vertreter des linken Parteiflügels, der sich quasi in allen Sachthemen auskenne und einen hohen Wiedererkennungswert habe. Laut Neugebauer würde die SPD mit einem Parteivorsitz Schwan/Stegner eine Mitte-Links-Position vertreten.

Jugend vs. Kompetenz?

Letztendlich müssten die Sozialdemokraten vor der Wahl der neuen Parteivorsitzenden eine grundsätzliche Entscheidung treffen, meint Neugebauer: „Wählt man Personen aus, denen man – durch ihre bisherige Arbeit oder ihre Jugend – nicht nachsagen kann, sie hätten am Abwärtstrend der Partei mitgewirkt. Oder sagt man, wir müssen jemanden haben, der wirklich erfahren und kompetent ist.“