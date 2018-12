per Mail teilen

Rund um den Vulkan Ätna auf Sizilien hat in der vergangenen Nacht wieder mehrfach die Erde gebebt. Der heftigste Erdstoß hatte eine Stärke von 4,8. Mindestens vier Menschen wurden nach Medienberichten durch herabfallende Trümmer verletzt. An Gebäuden in der Stadt Catania seien Schäden entstanden. Der Ätna gehört zu den aktivsten Vulkanen der Welt.