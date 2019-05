In den Niederlanden und im Vereinten Königreich wird traditionell am Donnerstag gewählt - so auch bei der Europawahl, an der die Briten ja eigentlich nicht mehr teilnehmen wollten.

Die Briten wollen zwar raus aus der EU, wählen aber trotzdem heute 73 Europa-Abgeordnete für das EU-Parlament. Die müssen ihr Abgeordneten-Mandat aber laut EU-Recht sofort wieder aufgeben, sobald das Vereinigte Königreich tatsächlich aus der EU austritt. Deutschland wählt am Sonntag Dauer 01:07 min Wie wähle ich bei der Europawahl? Am 26. Mai ist Wahltag: Bürgerinnen und Bürger können mit ihrer Stimme entscheiden, wer sie im EU-Parlament vertritt. Was dabei beachtet werden muss, erfahren Sie im Video. Auch die Niederlande wählen donnerstags Die Briten wählen also Europa-Parlamentarier auf Abruf. Das verstärkt den Druck auf das Parlament und die Regierung in London in Sachen Brexit zu einer Entscheidung zu kommen. Auch die Niederländer wählen heute ihre EU-Abgeordneten, denn der Donnerstag ist auch dort traditionell Wahltag. Vier Tage lang finden ab heute Europa-Wahlen in den EU-Staaten statt. 427 Millionen EU-Bürger sind wahlberechtigt. Gewählt werden können nur die Abgeordneten des eigenen Landes. Die Bundesrepublik als bevölkerungsreichstes Land der EU stellt mit 96 Parlamentariern die stärkste Abgeordnetenzahl im Parlament. Insgesamt stehen 751 EU-Abgeordnete zur Wahl. Europa-Parlament bestimmt den Alltag mit Das EU-Parlament bestimmt mit seinen Entscheidungen unseren Alltag: Ganz gleich, ob es um Upload-Filter im Internet geht, um die Zulassung des Unkrautvernichtungsmittels Glyphosat, das Verbot von Einwegplastik oder um die Begrenzung der Telefongebühren bei Gesprächen ins europäische Ausland. Auch die Frage, wie viel Überstunden wir maximal leisten müssen, entscheidet das EU-Parlament mit. Ohne dieses Parlament gibt es keine Verordnungen und Richtlinien und ohne seine Zustimmung auch keinen neuen EU-Kommissionspräsidenten.