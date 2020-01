per Mail teilen

Der Chef der italienischen 5-Sterne-Bewegung, Luigi di Maio, tritt zurück. Das berichten italienische Tageszeitungen. Di Maio hat seinen Rücktritt demnach im Ministerrat bekanntgegeben - Außenminister will er aber bleiben. Er war seit zweieinhalb Jahren Parteichef. Nach dem Eintritt in eine Koalitionsregierung mit der demokratischen Partei gab es aber immer mehr Kritik an di Maio.