Deutschlands erste schwimmende Photovoltaikanlage eingeweiht

In Renchen im Ortenaukreis ist Deutschlands erste schwimmende Photovoltaik-Anlage eingeweiht worden. Mit dem Strom der Solarzellen könnten 300 Haushalte ihren Jahresverbrauch an Strom decken. Die Idee für die Anlage hatte der Betreiber eines Kieswerks. Die Kosten liegen bei 850.000 Euro. Die Anlage soll im Vergleich mit konventionell erzeugtem Strom den Ausstoß von rund 560. 000 Kilogramm Kohlendioxid im Jahr vermeiden. Auch in England, Frankreich und Japan gibt es seit einigen Jahren schwimmende Photovoltaikanlagen.