Die Menschen in Deutschland verschicken laut einer Studie so viele Pakete wie kaum ein anderes Land. Pro Kopf sind es laut der Unternehmensberatung McKinsey 24 Sendungen jährlich - und damit doppelt so viele wie etwa in den Niederlanden - und fast drei Mal so viele wie in der Schweiz. Nur China kam mit 70 Paketen pro Kopf auf einen höheren Wert. Als Grund nennen die Fachleute den Einfluss von Online-Riesen wie Amazon, die ihre Pakete selbst zustellen.