per Mail teilen

Bei der Klima- und Arktispolitik wollen Deutschland und mehrere nordeuropäische Länder enger zusammenarbeiten. Das kündigten Kanzlerin Angela Merkel und ihre Amtskollegen aus Island, Norwegen, Schweden, Dänemark und Finnland an. Unter anderem wolle man den Auftritt beim UNO-Klima-Gipfel in New York im September miteinander absprechen. Zudem werde über neue Klimaschutzziele nachgedacht, um die Erderwärmung auf maximal 1,5 Grad zu begrenzen.