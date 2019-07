Deutschland stockt Hilfe für Flüchtlinge in Libyen auf

per Mail teilen

Die Bundesregierung hat ihre Soforthilfe für Flüchtlinge und Migranten in Libyen um zwei Millionen auf insgesamt fünf Millionen Euro aufgestockt. Das hat Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) mitgeteilt. Die Lage in den libyschen Flüchtlingslagern sei inakzeptabel. Die Menschen dort bräuchten eine angemessene Betreuung und Unterbringung. Maas sprach sich außerdem dafür aus, besonders schutzbedürftige Flüchtlinge aus Libyen in Sicherheit zu bringen. Das Bürgerkriegsland ist eines der Hauptdurchgangsländer für Menschen, die über das Mittelmeer nach Europa gelangen wollen. Weite Teile des Landes werden von Milizen kontrolliert.