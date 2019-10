Deutschland soll Minderjährige aus griechischen Flüchtlingslagern retten

Deutschland sollte nach Ansicht von Hilfsorganisationen unbegleitete Kinder und Jugendliche aus griechischen Flüchtlingslagern aufnehmen. Es müsse noch vor dem Winter gehandelt werden, heißt es in einem Schreiben an die Bundesregierung. Unterzeichnet wurde es unter anderem von Pro Asyl, dem Deutschen Kinderhilfswerk und der Diakonie. In Griechenland leben ihnen zufolge mehr als 4.000 minderjährige Flüchtlinge ohne ihre Eltern. Durch die Zustände in den Flüchtlingslagern dort seien sie sowie Familien hoch gefährdet. Außerdem müsse mehr unternommen werden, um Flüchtlinge und ihre Angehörigen in Deutschland zusammenzubringen. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) reist heute zu Gesprächen über die Flüchtlingspolitik in die Türkei.