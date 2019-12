Deutschland legt Klimafonds für arme Staaten auf

per Mail teilen

Deutschland hat weitere Unterstützung für arme Länder im Kampf gegen die Erderwärmung zugesagt. Der Klimawandel sei längst zur Überlebensfrage geworden, erklärte Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) auf der Weltklimakonferenz in Madrid. Für das nächste Jahr versprach das Ministerium zusätzliche Investitionen in Höhe von 500 Millionen Euro. Der Fonds soll humanitäre Organisationen und andere Institutionen in Entwicklungsländern absichern, damit diese nach einer Naturkatastrophe Hilfe leisten können.