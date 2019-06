Deutschland hat so viele Einwohner wie noch nie

per Mail teilen

Noch nie haben in Deutschland so viele Menschen gelebt, wie zur Zeit. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes sind es gut 83 Millionen - knapp 230.000 mehr als 2017. Vor allem durch junge Zuwanderer ist die Zahl angestiegen. Es gibt noch ein weiteres Ergebnis: Die Bevölkerung in Deutschland wird immer älter. Schon heute ist jeder Zweite älter als 45 Jahre und jeder fünfte älter als 66 Jahre. Die Statistiker gehen davon aus, dass auch mehr Geburten und mehr Einwanderer die Überalterung der Gesellschaft nicht stoppen sondern nur abbremsen können.