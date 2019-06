Bei der Anzahl der angemeldeten Patente im Bereich der Künstlichen Intelligenz liegt Deutschland weit hinter den USA auf Platz zwei. Zwar spielen deutsche Unternehmen bei der Entwicklung von Künstlicher Intelligenz in der Fahrzeugtechnik und in Erkennungssystemen eine führende Rolle, insgesamt dominieren jedoch die USA: Sie meldeten im vergangen Jahr doppelt soviel Patente allein in Deutschland an wie deutsche Firmen selbst.