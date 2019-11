In Deutschland haben Hochschulen, Staat und Wirtschaft im vergangenen Jahr rund 105 Milliarden Euro in die Forschung investiert - so viel wie noch nie. Das steht in einer Untersuchung, die das Bundesministerium für Bildung und Forschung in Auftrag gegeben hat. Die Experten schätzen, dass Deutschland damit rund drei Prozent seiner Wirtschaftsleistung für die Forschung und Entwicklung ausgegeben hat. Die EU-Staaten haben sich diesen Wert als Ziel gesetzt.