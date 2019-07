Das deutsche Röntgenteleskop eRosita ist vom Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan ins All gestartet - an Bord einer russischen Trägerrakete. In etwa drei Monaten soll eRosita sein Ziel in etwa 1,5 Millionen Kilometer Entfernung erreichen. Mit dem Röntgenteleskop soll es möglich sein die Entwicklung des Universums abzubilden. Die Entwickler sagen, dass das eRosita bis zu 6 Milliarden Jahre zurückblicken kann - weil Licht von fernen Galaxien lange unterwegs ist.