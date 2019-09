Das deutsche Seenotrettungsschiff "Eleonore" ist trotz Verbots in italienische Gewässer gefahren. Ziel sei der Hafen von Pozzallo auf Sizilien, teilte die Hilfsorganisation Mission Lifeline mit. Sie rechtfertigt der Rechtsverstoß mit einer Notlage an Bord. In der Nacht sei die "Eleonore" in einen Sturm geraten; weitere Stürme seien vorhergesagt, heißt es auf Twitter. Das Schiff hat seit einer Woche rund 100 Migranten an Bord und durfte bisher weder in Italien noch auf Malta anlegen.