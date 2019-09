Das deutsche Seenotrettungsschiff "Eleonore" darf nun doch in Italien anlegen. Die Hilfsorganisation Mission Lifeline berichtet, die italienische Finanzpolizei habe die Einfahrt jetzt genehmigt. Zuvor ist das Schiff ohne Erlaubnis in italienische Gewässer gefahren. Zur Begründung hieß es, man sei in einen Sturm geraten; weitere Stürme seien vorhergesagt. Das Schiff hat rund 100 Migranten an Bord und durfte bisher weder in Italien noch auf Malta anlegen.