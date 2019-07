Dieser Juli hat gleich mehrere Hitzerekorde geknackt. Das meldet der Deutsche Wetterdienst. Die Trockenheit in Deutschland war demnach katastrophal.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sprach am Dienstag von einem Rekord-Juli, der in die Annalen eingehen werde. "Drei Tage in Folge 40 Grad, dabei 25 Mal Höchstwerte von 40 Grad und mehr - das geht in die meteorologischen Geschichtsbücher ein", sagte Andreas Friedrich, Sprecher beim DWD in Offenbach. Das ist das Ergebnis der vorläufigen Monatsbilanz für den Juli 2019 nach ersten Auswertungen der Ergebnisse von rund 2.000 Messstationen des DWD.

Die ARD hatte der Hitze im Juli bereits vor einigen Tagen einen Brennpunkt gewidmet.

Der Rekordmonat in Zahlen:

Der Höchstwert der gemessenen Temperaturen von 42,6 Grad in Lingen im Emsland lag mehr als zwei Grad über dem bisherigen Rekord. "Von 1881 bis 2018 wurden in Deutschland insgesamt zehnmal 40 Grad erreicht oder überschritten. Jetzt im Juli 2019 25 Mal in nur drei Tagen", sagte Friedrich.

Die durchschnittliche Temperatur im Juli lag bei 18,9 Grad - immer noch 2 Grad über dem Wert der international gültigen Referenzperiode von 1961 bis 1990. Dann gibt es noch die Vergleichsperiode von 1981 bis 2010. Zu dieser war die Durchschnittstemperatur 0,9 Grad höher.

Anfang Juli waren die Nächte noch ganz schön frisch. Am tiefsten sank die Temperatur in Deutschneudorf-Brüderwiese im Erzgebirge. Am 4. Juli gab es bei 1,5 Grad sogar Bodenfrost. Insgesamt war der Monat durch diese niedrigen Temperaturen auch nicht außergewöhnlich heiß. In anderen Jahren habe es im Juli noch höhere Durchschnittswerte gegeben, etwa 2003 und 2015, sagte Friedrich.

"Katastrophale Ausmaße" hatte die Trockenheit im Juli laut DWD. Rund 55 Liter pro Quadratmeter Regen fielen - 31 Prozent fehlen somit zum Soll. "In zahlreichen Orten, verteilt in ganz Deutschland, fiel lediglich ein Viertel oder gar ein Fünftel des Solls", sagte der DWD-Sprecher Friedrich. Wenn es regnete, dann meist gleich zu viel für den harten Boden.