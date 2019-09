per Mail teilen

Der deutsche Starfotograf Peter Lindbergh ist tot. Er starb im Alter von 74 Jahren, wie seine Familie in Frankreich mitteilte. Lindberg gilt als einer der bedeutensten Fotografen seiner Zeit und wurde vor allem mit seinen markanten Schwarzweißbildern von Top-Models in den 90er Jahren bekannt. Seine Karriere begann er 1978 als Modefotograf für die Zeitschrift Vogue in Paris. Er porträtierte unter anderem Catherine Deneuve, Mick Jagger und zuletzt die Klimaaktivistin Greta Thunberg.