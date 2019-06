Die beste Schule in Deutschland liegt in Nordrhein-Westfalen: Die Grundschule im Ruhrgebiet gewinnt 100.000 Euro.

Seit 2006 werden jedes Jahr bundesweit Schulen ausgezeichnet, die sich durch eine besonders hohe Schulqualität auszeichnen - wie die Gebrüder-Grimm-Schule in Hamm. "Die Gebrüder-Grimm-Schule hat die Not zum Motor ihrer Entwicklung gemacht", sagte Michael Schratz, Sprecher der Jury des Deutschen Schulpreises.

Auszeichnung 2013 ging nach Rheinland-Pfalz Vor sechs Jahren wurde die Grundschule Gau-Odernheim in Rheinland-Pfalz ausgezeichnet. Hier dürfen die Schüler zum Beispiel darüber abstimmen, was an der Schule passiert. „Zum Beispiel hatten viele Schüler den Wunsch, dass es ein Schultier geben sollte“, sagte Schulleiterin Susanne Rammenzweig-Fendel dem SWR. Daraus sei zum Beispiel die Hunde-AG hervorgegangen. Das komplette Interview hören Sie im Audio. Dauer 3:49 min Schulpreis - Gau-Odernheim 2013 2013 wurde die Grundschule Gau-Odernheim für ihre Arbeit ausgezeichnet. Rektorin Susanne Rammenzweig-Fendel über das Besondere an ihrer Schule.

"Lernen gelingt hier hervorragend"

Als Brennpunktschule habe die Gebrüder-Grimm-Schule in den vergangenen zehn Jahren eine Umgebung geschaffen, in der Lernen hervorragend gelinge. Und das trotz Platzmangel und zu wenigen Lehrern.

Loben und Wertschätzen gehören dazu

Nach Ansicht der Jury hat die Siegerschule aus mehreren Gründen das Rennen gemacht: Unter anderem habe das Loben und Wertschätzen der Schüler einen besonderen Stellenwert. "Höhepunkt sind die monatlichen Schulversammlungen, bei denen sogenannte Lobbriefe verlesen werden, die nicht nur Lernleistungen würdigen, sondern auch positive Verhaltensweisen im Alltag."

Schule in Baden-Württemberg gewinnt Preis

Fünf weitere Schulen in Deutschland können sich über 25.000 Euro Preisgeld freuen: Die Alemannenschule Wutöschingen (Kreis Waldshut), die GGS Kettelerschule in Bonn (Nordrhein-Westfalen), die Schiller-Schule in Bochum (Nordrhein-Westfalen), die Kurfürst-Moritz-Schule in Moritzburg (Sachsen) und die Deutsche Schule "Mariscal Braun" in La Paz in Bolivien.

Vorreiter aus Baden-Württemberg

Die Alemannenschule in Wutöschingen gilt als Schule der Zukunft. Sie unterrichte nach einer neuen Vorstellung von Lehren und Lernen in Verbindung mit einer Schularchitektur, die an das pädagogische Konzept angepasst sei. Die Schule im Kreis Waldshut unterrichtet 150 Grund- und 400 Gemeinschaftsschüler.