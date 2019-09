In Hamburg ist am Abend der Deutsche Radiopreis verliehen worden. Die Auszeichnung wurde in zwölf Kategorien vergeben. Für die beste Reportage wurde ARD-Korrespondent Holger Senzel ausgezeichnet. Er hatte über die Folgen des Tsunamis in Indonesien berichtet. Der Preis für den besten Podcast ging an Antenne Bayern für die "Geheimakte Peggy". Darin erzählt Christoph Lemmer die Geschichte der neunjährigen Peggy, die 2001 verschwand.