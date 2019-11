Deutscher Leserpreis verliehen

Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) hat die Bedeutung des Lesens und Vorlesens hervorgehoben. Lesekompetenz sei der Schlüssel zu Wissen, Bildung und demokratischer Teilhabe, sagte sie gestern Abend anlässlich der Verleihung des Deutschen Lesepreises in Berlin. Neben dem Sonderpreis an die TV-Moderatorin Nazan Eckes wurden Einzelpersonen, Initiativen und Kitas in sechs Kategorien ausgezeichnet. In der Kategorie "Herausragende Leseförderung an Schulen" belegte die Friedrich-Ebert-Schule in Mannheim den dritten Platz.