Deutscher Kapitän von Rettungsschiff "Lifeline" freigesprochen

Ein Gericht in Malta hat den deutschen Kapitän des Rettungsschiffs "Lifeline", Claus-Peter Reisch, freigesprochen. Das hat Reisch auf Twitter mitgeteilt. Ihm war die falsche Registrierung des Schiffs vorgeworfen worden. In erster Instanz hatte ein Gericht ihn deshalb noch zu einer Geldstrafe von 10.000 Euro verurteilt. Dagegen ging Reisch in Berufung. Im Juni 2018 hatte die "Lifeline" 234 Flüchtlinge im Mittelmeer gerettet und durfte tagelang nirgends anlegen. Das Schiff wurde später in Malta beschlagnahmt und liegt dort immer noch fest. Der Freispruch könnte bedeuten, dass der Dresdner Verein "Mission Lifeline" das Schiff zurückbekommt.