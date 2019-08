per Mail teilen

In den österreichischen Alpen ist ein deutscher Bergsteiger von einem Blitz getroffen und getötet worden. Der 36-Jährige war zusammen mit einem Freund auf den Gipfel des Dachsteins geklettert und umgekehrt, als das Wetter schlechter wurde. Die Polizei sagt, die beiden seien schon fast wieder am Ende des Klettersteigs gewesen, als der Blitz sie getroffen hat. Einer der beiden Männer starb noch an der Unfallstelle, der andere wurde verletzt.