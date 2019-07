Deutscher Bank droht auch nächstes Jahr ein Verlust

Der Deutschen Bank droht auch im kommenden Jahr ein Verlust. Das hänge beispielsweise davon ab, wann die Kosten für den Konzernumbau verbucht würden, sagte Finanzchef James von Molkte Journalisten. Bereits für das vergangene Quartal erwartet die Bank einen Verlust, genaueres dazu will sie in rund zwei Wochen mitteilen. Für den Konzernumbau rechnet die Deutsche Bank mit Kosten von insgesamt mehr als sieben Milliarden Euro. Sie will die Zahl seiner Mitarbeiter um etwa ein Fünftel reduzieren. An der Frankfurter Börse ist der Wert ihrer Aktien heute zum Handelsstart um knapp vier Prozent gestiegen.