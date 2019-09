per Mail teilen

Beim Deutschen Apothekertag geht es um die Zukunft der Arzneimittelversorgung. Apotheken beklagen zunehmend Lieferengpässe. Im SWR fordert Gesundheitsökonom Glaeske ein schärferes Arzneimittelgesetz.

Arzneimittelmangel bestehe schon seit einigen Jahren - und die Entwicklung verschärfe sich weiter. Das sagte der Gesundheitsökonom Gerd Glaeske von der Universität Bremen im SWR. Wie eine ausreichende Versorgung in Zukunft garantiert werden kann, diskutieren rund 300 Delegierte ab dem Nachmittag und bis zum Freitag beim Deutschen Apothekertag in Düsseldorf.

Dauer 4:14 min Gesundheitsökonom Glaeske zum Arzneimittelmangel Der Gesundheitsökonom Gerd Glaeske von der Universität Bremen im Interview mit SWR Aktuell-Moderator Bernhard Seiler

Knappe Kalkulationen verschärfen den Arzneimittelmangel

Laut Apotheker Glaeske würden Großhändler würden oft nicht genug Arzneimittel von den Pharmakonzernen bekommen, weil zu knapp kalkuliert werde.

"Dieses Just-in-time-Prinzip - bei dem man sagt, wir bestellen gerade so viel, dass die Leute versorgt werden - funktioniert nicht immer. Die Wege werden länger, die Produktion wird anfälliger und manchmal ist die Qualität nicht ausreichend. Diese Kette ist offensichtlich das Problem, das man angehen muss."

Warum Pharmakonzerne nicht mehr Medikamente lagern

Grund für die länger werdenden Wege sei, dass verstärkt im Ausland produziert werde: "Nicht nur im Ausland um uns herum, sondern weit weg: in Indien, China, Bangladesch. Also überall da, wo die Löhne relativ niedrig sind." Glaeske ist darum dafür, dass die Produktion von Arzneimitteln wieder verstärkt in europäische Länder verlagert wird.

Außerdem müssten die pharmazeutischen Hersteller mehr Arzneimittel vorrätig halten, so der Gesundheitsökonom weiter: "Die Lagerkapazitäten werden aus ökonomischen Gründen immer als totes Kapital bezeichnet, so nach dem Motto: Ich habe da 100.000 Packungen rumliegen und keiner fragt danach. Das ist ein Problem, weil das die Anfälligkeit erhöht, dass bestimmte Arzneimittel nicht zum richtigen Zeitpunkt lieferbar sind und in die Apotheken kommen."

Wie die Politik für mehr Arzneimittel-Vorräte sorgen kann

Die Änderungen könnten aber nicht ohne politischen Druck passieren. Daher fordert der Gesundheitsökonom eine Verschärfung des Arzneimittelgesetzes. Dieses besage, dass eine ausreichende Menge an Arzneimitteln vorrätig sein muss, um die Versorgung zu gewährleisten: "Diese ausreichende Menge ist allerdings knapp bemessen. Da geht es um zwei Wochen. Ich glaube, dass man diese Zeit erhöhen muss, dass man sagen muss, es muss mindestens zwei, drei Monate an Vorrat geben", sagte Glaeske. Außerdem müsse es auch Strafen für Hersteller geben, wenn benötigte Arzneimittel nicht vorrätig sind.