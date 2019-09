Deutsche werfen pro Jahr zwölf Millionen Tonnen Lebensmittel weg

In Deutschland werfen die Menschen pro Jahr zwölf Millionen Tonnen Lebensmittel weg. Das berichtet die "Rheinische Post" und beruft sich auf eine Anfrage der Linken an die Bundesregierung. Aus mehreren Parteien kommen Forderungen nach gesetzlichen Regelungen, um Lebensmittelverschwendung zu verhindern. Linken-Politikerin Amira Mohamed Ali sagt, kurzfristig noch genießbare und überschüssige Lebensmittel könnten an Bedürftige verteilt werden. Auch die SPD fordert, bis 2030 die Masse an weggeworfenen Lebensmitteln zu halbieren. Dazu brauche es Gesetze, es reiche nicht aus auf Freiwilligkeit zu setzen, sagt SPD-Ernährungsexpertin Ursula Schulte.