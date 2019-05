Deutsche Politiker reagieren skeptisch auf Mays Vorstoß

Deutsche Politiker reagieren skeptisch auf den neuen Vorstoß der britischen Premierministerin Theresa May für einen geregelten Brexit. Er fürchte, der Vorschlag würde inhaltlich kaum Änderungen enthalten, sagte der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Bundestages, Norbert Röttgen (CDU). May bleibe ihrem Muster treu, das Gleiche immer wieder in neuen Anläufen vorzuschlagen. Die Premierministerin hatte einen Kompromiss angeboten, um ihr Brexit-Abkommen doch noch durchs Parlament zu bekommen: Sollte das Unterhaus ihren Deal annehmen, könnte es anschließend entscheiden, ob die Briten in einem zweiten Referendum darüber abstimmen sollen.