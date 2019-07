Deutsche Kriegswaffen für die Türkei

Deutschland hat in den ersten vier Monaten dieses Jahres Kriegswaffen für mehr als 180 Millionen Euro an die Türkei geliefert. Das hat das Bundeswirtschaftsministerium auf Anfrage der Linken mitgeteilt. Die Türkei steht damit weiter auf Platz eins bei den deutschen Rüstungsexporten. Bei den Waffen soll es sich um Material für mehrere U-Boote handeln. Die Genehmigung und die Absicherung durch eine so genannte Hermes-Bürgschaft sind schon vor zehn Jahren erfolgt. Die Linken kritisieren das Geschäft: Rüstungsgeschäfte mit dem autoritären Regime in Ankara dürfe es nicht geben, sagte die stellvertretende Franktionsvorsitzende Sevim Dagdelen.