Die Colonia Tovar in Venezuela ist eine Gemeinde, in der größtenteils Nachfahren deutscher Einwanderer vom Kaiserstuhl wohnen. Auch hier leiden die Menschen unter dem Machtkampf.

Mehr als 21.000 Menschen leben in der Colonia Tovar, etwa 70 Kilometer von Caracas entfernt. "Früher hatte man gedacht, da kommt die Krise nie an", sagt der CDU-Politiker Peter Weiß im SWR. Doch auch hier spüren die Menschen die Blockade von Hilfsgütern durch Präsident Nikolás Maduro. Weiß ist Leiter des Gesprächskreises Latein-Amerika der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und hat gute Kontakte zu der deutschen Kolonie.

"Maduro nimmt sein eigenes Volk in Geiselhaft"

"Die Menschen sind unterversorgt. Es gibt keine Medikamente", beschreibt der CDU-Bundestagsabgeordnete aus dem Wahlkreis Emmendingen-Lahr die Lage in der Colonia Tovar. "Das Schreckliche ist, dass Maduro sein eigenes Volk in Geiselhaft genommen hat, es hungern lässt, es ohne medizinische Versorgung lässt. Und das ist eigentlich das Unerträglichste an der derzeitigen Situation."

"Sicherheitslage hochproblematisch"

Zur medizinischen Unterversorgung komme noch die prekäre Sicherheitslage: Entführungen seien an der Tagesordnung, um von Leuten und Familien Geld zu erpressen, beschreibt Weiß die Lage. Es findet keine Strafverfolgung statt. Vielmehr würden die Entführer auch noch von staatlicher Seite gedeckt, sagt er.

Die deutsche Kolonie Colonia Tovar in Venezuela picture-alliance / Reportdienste

Wer kann, der flüchtet...

Der Druck, aus der Kolonie zu flüchten, ist wie überall in Venezuela groß. Viele, die konnten, seien bereits aus Venezuela geflüchtet: in die Nachbarländer oder auch nach Europa. "Man spürt aus allen Rückmeldungen, die ich bekomme, die schiere Verzweiflung dieser Menschen."

Hoffnung auf internationale Hilfe - und Kuba

Um in der Krise zu vermitteln, trifft sich heute erstmals die Kontaktgruppe mit Vertretern der Europäischer Union und Lateinamerikas. "Es wäre ein großartiger Erfolg, wenn sich irgendeine Möglichkeit auftun würde, humanitäre Hilfe für die Bevölkerung in Venezuela ins Land zu bringen", sagt der CDU-Politiker.

Europäer und Lateinamerikaner müssten wahrscheinlich mit Kuba sprechen. "Ich glaube, die einzige Macht, die Maduro derzeit noch stürzen kann, ist Kuba." Maduro sei massiv Kuba-abhängig und Kuba-hörig, meint Peter Weiß. "Das wäre vielleicht eine Option, die eine kleine Hoffnung gebe."