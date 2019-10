per Mail teilen

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft tritt heute Abend in Dortmund stark ersatzgeschwächt gegen Argentinien an. Für das Testspiel gibt es insgesamt 13 Absagen, weil Spieler verletzt oder krank sind. Bundestrainer Joachim Löw hat deshalb Luca Waldschmidt vom SC Freiburg eine Einsatzgarantie in der Startelf gegeben. Bei den Argentiniern fehlt der gesperrte Weltfußballer Lionel Messi.